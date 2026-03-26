26 марта 2026 в 07:30

Трачу сущие копейки на эти оладьи, а они заменяют и завтрак, и ужин: шедевр из капусты, яиц и муки

Фото: D-NEWS.ru
Капустные оладьи — это гениально простое, бюджетное и невероятно вкусное блюдо, которое способно заменить и сытный завтрак, и легкий ужин. Потратив сущие копейки на кочан капусты, вы получите целую гору сочных оладий.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, соль, перец, зелень (укроп, петрушка) по желанию, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Капусту тонко нашинкуйте. В кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли и опустите капусту. Варите 5–7 минут до мягкости. Откиньте капусту на дуршлаг, дайте воде полностью стечь и слегка остыть. Отжатую капусту переложите в миску, добавьте яйца, муку, соль, перец и мелко рубленную зелень. Перемешайте.

Масса должна напоминать густое тесто для оладий. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте оладьи на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые пирожки — взбиваю капусту с кефиром и жарю.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
