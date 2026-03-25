Простые котлеты теперь не так вкусно: готовлю капустные оладьи с куриным филе — сочные, сытные и при этом лёгкие

Капустные оладьи с куриным филе — это тот случай, когда простые продукты дают очень вкусный результат. Капуста делает оладьи мягкими и сочными, курица добавляет сытности, а немного кефира делает текстуру ещё нежнее. Получается что-то среднее между котлетами и оладьями — румяные снаружи и мягкие внутри.

Идеально и на ужин, и как быстрый перекус.

Ингредиенты: куриное филе — 300 г, капуста — 300 г, яйца — 2 шт., мука — 2-3 ст. л., кефир — 2-3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль, перец — по вкусу, зелень — по желанию, масло — для жарки.

Капусту мелко нашинкуйте и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и дала сок. Куриное филе нарежьте мелким кубиком или порубите ножом. Соедините капусту и курицу, добавьте яйца, кефир, чеснок, соль, перец и зелень. Перемешайте, затем введите муку — масса должна получиться как густая сметана.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте смесь ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими — со сметаной или лёгким соусом.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
