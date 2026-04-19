19 апреля 2026 в 01:11

Активный дирижер выбил из рук солистки скрипку за $1 млн

Британский дирижер Мэттью Холлс во время исполнения концерта Бруха размашистым жестом выбил из рук солистки Элины Вяхяля скрипку работы легендарного мастера Гваданини. Инструмент, стоимость которого оценивается примерно в $1 млн (76 млн рублей), совершил пируэт в воздухе и с глухим ударом приземлился на сцену.

Инцидент произошел в финском городе Лахти в Сибелиус-холле. Оцепеневшая артистка не смогла продолжить свою партию, и оркестр остановил игру. Позже выяснилось, что старинная скрипка выдержала удар.

После того, как музыканты пришли в себя, они смогли продолжить выступление. О результатах обследования инструмента мастером, которое провели на следующий день, пока не сообщается.

Джованни Батиста Гваданини (1711–1786) входит в число величайших скрипичных мастеров второй половины XVIII века. Его инструменты не раз оказывались в центре громких происшествий. В 1995 году скрипку работы Гваданини похитили у скрипачки Ванессы Мэй — полиции удалось вернуть инструмент. А в 2016 году аналогичная скрипка была украдена у музыканта Павла Верникова прямо в поезде, следовавшем через территорию Швейцарии.

Ранее сообщалось, что подполковника Филиппа Самонина, начальника и дирижера военного оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас офицер находится под домашним арестом, срок которого продлен до 2 октября.

