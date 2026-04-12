Торт в кружке за 5 минут — «Блондинка в шоколаде», от которого худеющие делают вид, что не видят

Когда хочется сладкого без долгой готовки и лишнего вреда, этот торт — настоящее спасение. Он готовится в микроволновке всего за несколько минут, получается мягким, ароматным и surprisingly легким. Отличный вариант даже для завтрака к кофе.
Ингредиенты:
- бананы — 4 шт.;
- какао-порошок — 60 г;
- яйца — 2 шт.;
- ванилин — 2 г;
- соль — щепотка;
- творог нежирный — 250 г;
- сливочное масло — 50 г;
- лимон — 1 долька.
Приготовление
Два банана нарежьте и взбейте с яйцами, какао, ванилином и щепоткой соли до однородности. Перелейте массу в силиконовую форму и готовьте в микроволновке 5–7 минут. Готовый корж немного остудите и разрежьте на 2–3 пласта.
Для крема смешайте творог, оставшиеся бананы, мягкое масло и сок лимона. Взбейте до нежной, кремовой текстуры. Промажьте коржи, соберите торт и смажьте верх.
Дайте десерту немного настояться в холодильнике — так он станет еще нежнее. При желании украсьте ягодами или тертым шоколадом. Просто, быстро и очень вкусно!
