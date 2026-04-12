Торт в кружке за 5 минут — «Блондинка в шоколаде», от которого худеющие делают вид, что не видят

Когда хочется сладкого без долгой готовки и лишнего вреда, этот торт — настоящее спасение. Он готовится в микроволновке всего за несколько минут, получается мягким, ароматным и surprisingly легким. Отличный вариант даже для завтрака к кофе.

Ингредиенты:

бананы — 4 шт.;

какао-порошок — 60 г;

яйца — 2 шт.;

ванилин — 2 г;

соль — щепотка;

творог нежирный — 250 г;

сливочное масло — 50 г;

лимон — 1 долька.

Приготовление

Два банана нарежьте и взбейте с яйцами, какао, ванилином и щепоткой соли до однородности. Перелейте массу в силиконовую форму и готовьте в микроволновке 5–7 минут. Готовый корж немного остудите и разрежьте на 2–3 пласта.

Для крема смешайте творог, оставшиеся бананы, мягкое масло и сок лимона. Взбейте до нежной, кремовой текстуры. Промажьте коржи, соберите торт и смажьте верх.

Дайте десерту немного настояться в холодильнике — так он станет еще нежнее. При желании украсьте ягодами или тертым шоколадом. Просто, быстро и очень вкусно!

