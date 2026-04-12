Торт в кружке за 5 минут — «Блондинка в шоколаде», от которого худеющие делают вид, что не видят

Когда хочется сладкого без долгой готовки и лишнего вреда, этот торт — настоящее спасение. Он готовится в микроволновке всего за несколько минут, получается мягким, ароматным и surprisingly легким. Отличный вариант даже для завтрака к кофе.

Ингредиенты:

  • бананы — 4 шт.;
  • какао-порошок — 60 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванилин — 2 г;
  • соль — щепотка;
  • творог нежирный — 250 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • лимон — 1 долька.

Приготовление

Два банана нарежьте и взбейте с яйцами, какао, ванилином и щепоткой соли до однородности. Перелейте массу в силиконовую форму и готовьте в микроволновке 5–7 минут. Готовый корж немного остудите и разрежьте на 2–3 пласта.

Для крема смешайте творог, оставшиеся бананы, мягкое масло и сок лимона. Взбейте до нежной, кремовой текстуры. Промажьте коржи, соберите торт и смажьте верх.

Дайте десерту немного настояться в холодильнике — так он станет еще нежнее. При желании украсьте ягодами или тертым шоколадом. Просто, быстро и очень вкусно!

Ранее сообщалось: если вы думаете, что вкусная рыба — это долго и сложно, этот рецепт вас приятно удивит.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
