Назван залог долгосрочного мира на Украине Константинов: отказ Европы от использования Украины станет залогом долгого мира

Залог долгосрочного мира на Украине — это отказ европейских стран использовать ее против России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, на сегодняшний день Запад отвел бывшей советской республике роль полигона для испытания своих вооружений.

Залог долгосрочного мира — отказ Европы использовать Украину в качестве анти-России. Если все на Западе поймут, что этого больше нельзя делать, и дадут Украине жить своей жизнью, то все очень быстро образуется, — отметил Константинов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что инициатива Зеленского разместить иностранные военные базы на территории Украины в качестве «надежных гарантий безопасности» мертва. По его словам, Россия не позволит создать угрозы у своих границ.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Запад может передать Украине ядерное оружие, а после заявить, что Киев сам купил его у международных террористов. По его словам, Зеленский с высокой долей вероятности применит такое вооружение, если оно попадет к нему в руки.