12 апреля 2026 в 12:46

Назван залог долгосрочного мира на Украине

Константинов: отказ Европы от использования Украины станет залогом долгого мира

Военнослужащий ВСУ
Залог долгосрочного мира на Украине — это отказ европейских стран использовать ее против России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, на сегодняшний день Запад отвел бывшей советской республике роль полигона для испытания своих вооружений.

Залог долгосрочного мира — отказ Европы использовать Украину в качестве анти-России. Если все на Западе поймут, что этого больше нельзя делать, и дадут Украине жить своей жизнью, то все очень быстро образуется, — отметил Константинов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что инициатива Зеленского разместить иностранные военные базы на территории Украины в качестве «надежных гарантий безопасности» мертва. По его словам, Россия не позволит создать угрозы у своих границ.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Запад может передать Украине ядерное оружие, а после заявить, что Киев сам купил его у международных террористов. По его словам, Зеленский с высокой долей вероятности применит такое вооружение, если оно попадет к нему в руки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обменялся с Лукашенко поздравлениями с Пасхой
Песков назвал точку отсчета начала сложных переговоров по Украине
В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба
«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом
«Можно сделать сегодня»: Песков дал совет Зеленскому во время перемирия
В МВД раскрыли способ создать надежный пароль
В Иране заявили о подготовке нового режима для Ормузского пролива
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины в водохранилище
Песков заявил, что Европа не останется без газа
Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вызвала Гарри на разговор
США оказались в списке должников ВОЗ
Назван залог долгосрочного мира на Украине
Четыре иностранца похищены в Мали в зоне влияния боевиков
Пушков назвал США «падающим гегемоном»
Россиянам рассказали о последствиях жарки шашлыков на балконе
Тела супругов нашли после обстрела ВСУ во время пасхального перемирия
Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений
Спасенным из зоны СВО украинцам выплатили по 10 тыс. рублей
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

