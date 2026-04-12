В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба

Пасхальное богослужение прошло в Свято-Николаевском соборе Русской православной церкви в Тегеране, который недавно пострадал от атаки Израиля и США, сообщило посольство России в Иране в Telegram-канале. На службу пришли живущие в Иране россияне со своими семьями, сотрудники посольства, торгпредства и российских организаций

В Свято-Николаевском православном соборе Тегерана, недавно пострадавшем из-за агрессии США и Израиля против Ирана, игумен Варлаам (Дульский) провел Пасхальное ночное богослужение, — говорится в сообщении.

