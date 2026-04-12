12 апреля 2026 в 13:10

В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пасхальное богослужение прошло в Свято-Николаевском соборе Русской православной церкви в Тегеране, который недавно пострадал от атаки Израиля и США, сообщило посольство России в Иране в Telegram-канале. На службу пришли живущие в Иране россияне со своими семьями, сотрудники посольства, торгпредства и российских организаций

В Свято-Николаевском православном соборе Тегерана, недавно пострадавшем из-за агрессии США и Израиля против Ирана, игумен Варлаам (Дульский) провел Пасхальное ночное богослужение, — говорится в сообщении.

Ранее протоиерей Андрей Соммер из Нью-Йорка признался, что печет для своей семьи куличи по рецепту бабушки, которая переехала в США из России. Он рассказал, что к Пасхе готовит по 10 куличей для своих родных. Священнослужитель отметил, что несколько куличей он передаст своим внучкам. По его словам, маленьким детям бывает трудно выдержать всю ночную пасхальную службу, поэтому разговляться вместе с ними семья обычно садится только утром.

Мир
Ближний Восток
Иран
Тегеран
Пасха
храмы
православие
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

