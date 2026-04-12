Россиянам рассказали о последствиях жарки шашлыков на балконе

Юрист Чернокова: жарка шашлыков на балконе грозит штрафом до 50 тыс. рублей

За приготовление шашлыков на балконе россиянам может быть назначен штраф в размере до 50 тыс. рублей, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова. Такие действия будут расцениваться как правонарушение по статье 20.4 КоАП РФ.

Подобные действия будут являться правонарушением по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За тихий ужин с мангалом на балконе грозит штраф до 15 тыс. [рублей] а за масштабное мероприятие с ущербом имуществу многоквартирного дома или соседей — до 50 тыс. [рублей], — рассказала Чернокова.

Индивидуальные предприниматели (ИП) могут столкнуться с более высокими штрафами — до 60 тыс. рублей. Для организаций же штрафы могут достигать 400 тыс. рублей. Более того, деятельность организаций может быть временно приостановлена на срок до 30 дней.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что жарка шашлыков во дворах многоквартирных домов также запрещена. По его словам, нарушение правил пожарной безопасности может привести к штрафам.

