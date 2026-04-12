Завтрак «на бегу, но как в кино» — британские сэндвичи, которые исчезают быстрее, чем чай остывает

Завтрак «на бегу, но как в кино» — британские сэндвичи, которые исчезают быстрее, чем чай остывает

Когда утром нет времени на долгую готовку, выручают простые, но вкусные решения. Эти сэндвичи получаются нежными, сытными и при этом легкими — отличный вариант для всей семьи. Готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

белый хлеб — 6 ломтиков;

огурец — 1 шт.;

натуральный йогурт — 1 ч. л.;

майонез — 1 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

белый перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте или разомните вилкой. Добавьте йогурт, майонез и горчицу, перемешайте до кремовой текстуры. Вмешайте мелко нарезанный укроп и немного перца.

Намажьте начинку на ломтики хлеба, равномерно распределяя по поверхности. Огурец нарежьте тонкими кружочками и выложите сверху, слегка посолите. Накройте вторыми ломтиками хлеба и прижмите.

По желанию добавьте помидоры или листья салата. Подавайте сразу — сэндвичи получаются сочными, ароматными и идеально подходят к утреннему чаю или кофе.

