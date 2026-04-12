12 апреля 2026 в 13:00

Завтрак «на бегу, но как в кино» — британские сэндвичи, которые исчезают быстрее, чем чай остывает

Когда утром нет времени на долгую готовку, выручают простые, но вкусные решения. Эти сэндвичи получаются нежными, сытными и при этом легкими — отличный вариант для всей семьи. Готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • белый хлеб — 6 ломтиков;
  • огурец — 1 шт.;
  • натуральный йогурт — 1 ч. л.;
  • майонез — 1 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • белый перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте или разомните вилкой. Добавьте йогурт, майонез и горчицу, перемешайте до кремовой текстуры. Вмешайте мелко нарезанный укроп и немного перца.

Намажьте начинку на ломтики хлеба, равномерно распределяя по поверхности. Огурец нарежьте тонкими кружочками и выложите сверху, слегка посолите. Накройте вторыми ломтиками хлеба и прижмите.

По желанию добавьте помидоры или листья салата. Подавайте сразу — сэндвичи получаются сочными, ароматными и идеально подходят к утреннему чаю или кофе.

Марина Макарова
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
