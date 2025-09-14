Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 12:26

Торт «Сливы и сливки» — вкуснющее сочетание для идеального чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Сливы и сливки» — это изысканный десерт, сочетающий насыщенный шоколадный вкус и нежную кислинку сочных слив. Влажный шоколадный бисквит и тающие во рту фрукты создают гармоничный дуэт текстур и вкусов. Этот пирог станет украшением любого чаепития и поразит гостей своим вкусом.

2 яйца взбивают с 250 г сахара и щепоткой соли. Добавляют 60 г растопленного сливочного масла, 60 г растительного масла, 260 мл молока. Просеивают 250 г муки, 50 г какао, 10 г ванильного сахара и разрыхлитель. Аккуратно перемешивают. 300 г слив разрезают пополам, удаляют косточки. Тесто выливают в форму, сверху выкладывают сливы срезом вверх. Посыпают сахаром. Выпекают при 180 °C 40 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
рецепты
десерты
торты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
