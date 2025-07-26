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26 июля 2025 в 15:48

Торт «Птичье молоко» — как сделать дома сладкий взрыв и стать героем кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думали, что магазинный торт «Птичье молоко» — это предел мечтаний, то попробуйте приготовить этот рецепт. Домашний торт с нежным белковым кремом и шоколадной глазурью намного вкуснее и эффектнее.

Ингредиенты

Коржи

  • Яйца — 2 шт.
  • Маргарин или сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 150 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик

Крем

  • Белки яичные — 5 шт.
  • Сахар — 250 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сгущённое молоко — 200 г
  • Желатин — 20 г
  • Лимонная кислота — 1/4 ч. л.

Глазурь

  • Шоколад — 100 г
  • Молоко или сливки — 6 ст. л.
  • Сливочное масло — 15 г

Приготовление

  1. Коржи. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйца и ваниль, просейте муку и замесите тесто. Выложите половину теста в форму и выпекайте при 220 °C 10–15 минут до светло-золотистого цвета. Аналогично испеките второй корж.
  2. Желатин. Замочите в холодной воде, затем аккуратно растворите на водяной бане, не доводя до кипения.
  3. Белковый крем. Белки должны быть чистыми, без желтка, посуда сухая. Взбейте белки с солью до мягких пиков. Лимонная кислота добавляется в конце.
  4. Сахарный сироп. Растворите сахар в кипятке, варите без помешивания до тягучести (7–10 минут). Осторожно влейте горячий сироп в белки при взбивании, затем добавьте желатин.
  5. Масляный крем. Взбейте мягкое масло со сгущёнкой до однородности.
  6. Смешивание. Аккуратно введите масляный крем в белковую смесь, взбивая на низкой скорости.
  7. Сборка. Форму застелите пергаментом, выложите корж, сверху крем, накройте вторым коржом и поставьте в холодильник до застывания.
  8. Глазурь. Растопите шоколад с маслом и молоком до однородной массы. Покройте глазурью торт сверху и по бокам.

Этот торт «Птичье молоко» с домашним кремом и нежной текстурой станет звездой любого праздника. Приготовьте сами — и забудьте о покупных сладостях.

Кто сказал, что полезное не может быть вкусным? Этот омлет — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Простота приготовления и сочный результат покорят даже привередливых едоков!

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блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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