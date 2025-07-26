Торт «Птичье молоко» — как сделать дома сладкий взрыв и стать героем кухни

Если вы думали, что магазинный торт «Птичье молоко» — это предел мечтаний, то попробуйте приготовить этот рецепт. Домашний торт с нежным белковым кремом и шоколадной глазурью намного вкуснее и эффектнее.
Ингредиенты
Коржи
- Яйца — 2 шт.
- Маргарин или сливочное масло — 100 г
- Сахар — 100 г
- Мука — 150 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
Крем
- Белки яичные — 5 шт.
- Сахар — 250 г
- Сливочное масло — 150 г
- Сгущённое молоко — 200 г
- Желатин — 20 г
- Лимонная кислота — 1/4 ч. л.
Глазурь
- Шоколад — 100 г
- Молоко или сливки — 6 ст. л.
- Сливочное масло — 15 г
Приготовление
- Коржи. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйца и ваниль, просейте муку и замесите тесто. Выложите половину теста в форму и выпекайте при 220 °C 10–15 минут до светло-золотистого цвета. Аналогично испеките второй корж.
- Желатин. Замочите в холодной воде, затем аккуратно растворите на водяной бане, не доводя до кипения.
- Белковый крем. Белки должны быть чистыми, без желтка, посуда сухая. Взбейте белки с солью до мягких пиков. Лимонная кислота добавляется в конце.
- Сахарный сироп. Растворите сахар в кипятке, варите без помешивания до тягучести (7–10 минут). Осторожно влейте горячий сироп в белки при взбивании, затем добавьте желатин.
- Масляный крем. Взбейте мягкое масло со сгущёнкой до однородности.
- Смешивание. Аккуратно введите масляный крем в белковую смесь, взбивая на низкой скорости.
- Сборка. Форму застелите пергаментом, выложите корж, сверху крем, накройте вторым коржом и поставьте в холодильник до застывания.
- Глазурь. Растопите шоколад с маслом и молоком до однородной массы. Покройте глазурью торт сверху и по бокам.
Этот торт «Птичье молоко» с домашним кремом и нежной текстурой станет звездой любого праздника. Приготовьте сами — и забудьте о покупных сладостях.
Кто сказал, что полезное не может быть вкусным? Этот омлет — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Простота приготовления и сочный результат покорят даже привередливых едоков!