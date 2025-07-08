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08 июля 2025 в 11:05

Омлет-хамелеон: как накормить семью вкусно и без хлопот!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кто сказал, что полезное не может быть вкусным? Этот омлет — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Простота приготовления и сочный результат покорят даже привередливых едоков!

Кабачки и помидоры не обжариваем, а сразу добавляем в яйца — так омлет остается нежным и легким. Готовим на минимальном огне под крышкой, а сырная посыпка в конце делает блюдо по-настоящему аппетитным. Специи — на ваш вкус, но с чесноком и прованскими травами получается особенно ароматно!

Ингредиенты: кабачок (300 г), помидор (150 г), яйца (4 шт.), сметана (1 ст. л.), сыр (20 г), чеснок сушеный (½ ч. л.), прованские травы (1 ч. л.), масло растительное (1 ст. л.), зеленый лук, соль, перец.

Кабачок и помидор режем кубиками, смешиваем со взбитыми яйцами и специями. Выливаем на сковороду, готовим 15–20 минут под крышкой. Посыпаем сыром, даем ему расплавиться — и вуаля! Сытный завтрак, обед или ужин готов без лишних усилий.

Вы когда-нибудь задумывались, как просто сделать настоящий сыр у себя на кухне? Я сама не поверила, пока не попробовала: оказывается, это под силу каждой хозяйке!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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