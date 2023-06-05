Торговые сети проверят на завышение цен на молоко «Известия»: ФАС проверит торговые сети на предмет завышения цен на молочную продукцию

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Федеральная антимонопольная система (ФАС) проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции. С соответствующей просьбой в ведомство обратились первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотник и Олег Нилов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

По имеющимся данным, в 2023 году наблюдается значительное снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками. Оно составляет 15-20% от ранее законтрактованных. — с 35 до 28 рублей и ниже. При этом депутаты отмечают, что росту потребления молочных продуктов в стране препятствует ценовая политика торговых сетей.

[Ценовая политика] устанавливает входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40-70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100-150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет, — объясняют парламентарии.

Нилов указал, что закупочные цены упали на несколько десятков процентов, в то же время стоимость литра молока в торговых сетях выросла до 80 рублей.

В ФАС сообщили, что получили запрос депутатов, по нему проводится проверка.

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