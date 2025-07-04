Секрет идеального шкмерули из курицы! Все дело в молочно-чесночном соусе. Шкмерули — это невероятно вкусное блюдо из курицы с белым соусом. Простое в приготовлении, оно покорит вас сочным мясом с хрустящей корочкой и насыщенным ароматом чеснока, который становится мягким и деликатным благодаря молоку.
Ингредиенты
- Курица — 600 г
- Молоко — 150 мл
- Мука — 1 ст. л.
- Сметана жирная — 50 г
- Чеснок — по вкусу, но в блюдо его кладут много
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — 30 мл
Приготовление
- Курицу помойте и обсушите. Посолите и полейте растительным маслом, чтобы соль осталась на коже. Запекайте курицу в духовке при 200 °C 30–40 минут, поливая вытопившимся соком для хрустящей корочки.
- За 10 минут до готовности приготовьте соус: обжарьте муку, постепенно вводите молоко и мешайте и грейте до загущения, добавьте чеснок, сметану и немного посолите.
- Опустите горячие куски курицы в соус и сразу снимите с огня, оставьте, чтобы мясо впитало все ароматы.
Подавайте шкмерули с зеленью, овощами или просто с хлебом, чтобы макать в нежный соус.
Ранее мы готовили куриные отбивные под грибной «шапочкой»! Превращаем филе во вкуснятину.