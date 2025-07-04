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04 июля 2025 в 12:00

Секрет идеального шкмерули из курицы! Все дело в молочно-чесночном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секрет идеального шкмерули из курицы! Все дело в молочно-чесночном соусе. Шкмерули — это невероятно вкусное блюдо из курицы с белым соусом. Простое в приготовлении, оно покорит вас сочным мясом с хрустящей корочкой и насыщенным ароматом чеснока, который становится мягким и деликатным благодаря молоку.

Ингредиенты

  • Курица — 600 г
  • Молоко — 150 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сметана жирная — 50 г
  • Чеснок — по вкусу, но в блюдо его кладут много
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 30 мл

Приготовление

  1. Курицу помойте и обсушите. Посолите и полейте растительным маслом, чтобы соль осталась на коже. Запекайте курицу в духовке при 200 °C 30–40 минут, поливая вытопившимся соком для хрустящей корочки.
  2. За 10 минут до готовности приготовьте соус: обжарьте муку, постепенно вводите молоко и мешайте и грейте до загущения, добавьте чеснок, сметану и немного посолите.
  3. Опустите горячие куски курицы в соус и сразу снимите с огня, оставьте, чтобы мясо впитало все ароматы.

Подавайте шкмерули с зеленью, овощами или просто с хлебом, чтобы макать в нежный соус.

Ранее мы готовили куриные отбивные под грибной «шапочкой»! Превращаем филе во вкуснятину.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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