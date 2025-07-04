Секрет идеального шкмерули из курицы! Все дело в молочно-чесночном соусе

Секрет идеального шкмерули из курицы! Все дело в молочно-чесночном соусе

Секрет идеального шкмерули из курицы! Все дело в молочно-чесночном соусе. Шкмерули — это невероятно вкусное блюдо из курицы с белым соусом. Простое в приготовлении, оно покорит вас сочным мясом с хрустящей корочкой и насыщенным ароматом чеснока, который становится мягким и деликатным благодаря молоку.

Ингредиенты

Курица — 600 г

Молоко — 150 мл

Мука — 1 ст. л.

Сметана жирная — 50 г

Чеснок — по вкусу, но в блюдо его кладут много

Соль — по вкусу

Масло растительное — 30 мл

Приготовление

Курицу помойте и обсушите. Посолите и полейте растительным маслом, чтобы соль осталась на коже. Запекайте курицу в духовке при 200 °C 30–40 минут, поливая вытопившимся соком для хрустящей корочки. За 10 минут до готовности приготовьте соус: обжарьте муку, постепенно вводите молоко и мешайте и грейте до загущения, добавьте чеснок, сметану и немного посолите. Опустите горячие куски курицы в соус и сразу снимите с огня, оставьте, чтобы мясо впитало все ароматы.

Подавайте шкмерули с зеленью, овощами или просто с хлебом, чтобы макать в нежный соус.

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