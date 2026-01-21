Атака США на Венесуэлу
Тонкое тесто и сочная капуста с луком — отправляю в духовку. Получается пирог «Семейный» — румяный, душистый, с ароматной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тонкое тесто и сочная капуста с луком — отправляю в духовку. Получается пирог «Семейный» — румяный, душистый, с ароматной начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда или ужина в кругу близких.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, тонкое тесто с золотистой корочкой и сочная, ароматная, чуть сладковатая начинка из тушеной капусты с луком, которая просто тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного или дрожжевого теста, 1 кг белокочанной капусты, 2 крупные луковицы, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, молотый черный перец, яичный желток для смазки. Капусту тонко нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите под крышкой на среднем огне 20–25 минут до мягкости, изредка помешивая. Дайте начинке полностью остыть. Тесто разделите на две неравные части. Большую часть раскатайте и выложите в смазанную маслом форму, сделав бортики. Равномерно распределите остывшую капустную начинку. Накройте второй раскатанной частью теста, защипните края и сделайте на верхнем слое несколько надрезов для выхода пара. Смажьте поверхность пирога взбитым желтком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме перед нарезкой.

