Тесто на кефире и никакой расстойки: пеку гору финтифлюшек к чаю — пышные, румяные и с хрустящей корочкой

Беру творог, кефир и муку — и через 15 минут на столе гора румяных финтифлюшек, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашней выпечки, а времени в обрез.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, мягкие булочки с хрустящей сахарной корочкой, нежной творожной ноткой и легкой кислинкой от кефира.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 300 мл кефира, 1 яйцо, 100 г сахара, 450 г муки, 1/2 чайной ложки соды, щепотка соли, лимонная кислота на кончике ножа. Кефир смешайте с содой и лимонной кислотой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйцо, сахар, соль, творог, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки.

Обжарьте в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Готовые финтифлюшки посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — они идеальны к чаю, молоку или кофе.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.