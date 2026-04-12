Тесто на кефире и никакой расстойки: пеку гору финтифлюшек к чаю — пышные, румяные и с хрустящей корочкой

Беру творог, кефир и муку — и через 15 минут на столе гора румяных финтифлюшек, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашней выпечки, а времени в обрез.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, мягкие булочки с хрустящей сахарной корочкой, нежной творожной ноткой и легкой кислинкой от кефира.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 300 мл кефира, 1 яйцо, 100 г сахара, 450 г муки, 1/2 чайной ложки соды, щепотка соли, лимонная кислота на кончике ножа. Кефир смешайте с содой и лимонной кислотой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйцо, сахар, соль, творог, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки.

Обжарьте в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Готовые финтифлюшки посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — они идеальны к чаю, молоку или кофе.

Беру по 300 г творога и вишни: пеку булочки «Подушечки» — нежные, ароматные. Простая выпечка на Пасху
Это восточное чудо готовится на раз-два-три! Арабский манник «Басбуса»: нежнее и сочнее запеканки
Завтрак «на бегу, но как в кино» — британские сэндвичи, которые исчезают быстрее, чем чай остывает
Торт в кружке за 5 минут «Блондинка в шоколаде», от которого худеющие делают вид, что не видят
Творожное печенье «Лепестки»: нежное, слоистое, с хрустящей корочкой. И самовара чая мало
Мария Левицкая
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
