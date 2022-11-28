Терапевт перечислила опасные последствия ношения одежды с подогревом Терапевт Ескова: ношение одежды с подогревом может активизировать онкологию и болезни крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение одежды с подогревом способно привести к снижению защитных функций организма, а также активизировать болезни крови и онкологию, рассказала «Москве 24» терапевт Ирина Ескова. По ее словам, перегрев организма способен привести к снижению иммунитета, а также усилить потоотделение, что влечет за собой обострение кожных заболеваний и усиление гнойных процессов. Также одежда с подогревом провоцирует усиление кровотечений и приводит к нарушению работы сердца. Помимо того, растет активность ферментов, что опасно развитием мочекаменной болезни.

Есть заболевания, которые способны активироваться при повышении температуры и усилении обменных процессов. В первую очередь это онкология и болезни крови <...>. Частое ношение такой одежды может ослабить защитные функции организма. Перегрев тела способен снижать количество лейкоцитов, которые отвечают за наш иммунитет, — рассказала Ескова.

Терапевт добавила, что из-за инфракрасного излучения растет уровень иммуноглобулинов, что может привести к заболеваниям соединительной ткани, аллергическим заболеваниям и тиреоидиту Хашимото — воспалению щитовидной железы из-за атаки ее клеток собственными антителами.

Специалист уточнила, что людям с проблемами со здоровьем не рекомендуется носить одежду с подогревом длительное время. Также она посоветовала обратиться к врачу перед ее приобретением.

Аллерголог Надежда Логина ранее рассказала, что зимой может обостриться аллергия на бытовую пыль, а также проявиться аллергия на холод и химические реагенты, которыми обрабатывают дороги. Она пояснила, что реакция на пыль чаще появляется у людей, страдающих бронхиальной астмой и аллергическим насморком. По словам Логиной, аллергия на мороз может проявиться в виде насморка, заложенности носа, кашля и бронхиальной астмы. Кроме того, может возникнуть холодовая крапивница — высыпания на отрытых участках кожи, которая нередко сопровождается зудом.