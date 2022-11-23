Названы аллергии, которые проявляются в холодное время Врач Логина: зимой может проявиться аллергия на бытовую пыль, а также на холод и реагенты

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Зимой может обостриться аллергия на бытовую пыль, а также проявиться аллергия на холод и химические реагенты, которыми обрабатывают дороги, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аллерголог Надежда Логина. Она пояснила, что реакция на пыль чаще появляется у людей, страдающих бронхиальной астмой и аллергическим насморком.

В холодное время также бывает аллергия на химические вещества, которыми обрабатывают дороги, — они способствуют таянию снега. Ну и, конечно, проявляется аллергия на холод. Такие аллергические реакции вызваны тем, что организм человека при воздействии холода выделяет терморегулирующий белок, именно на него и возникают реакции, — отметила медик.

По словам Логиной, аллергия на мороз может проявиться в виде насморка, заложенности носа, кашля и бронхиальной астмы. Кроме того, может возникнуть холодовая крапивница — высыпания на отрытых участках кожи, которая нередко сопровождается зудом.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее сообщил, что некоторые вещества, которые содержатся в загрязненном городском воздухе, являются раздражителями верхних дыхательных путей. Они могут вызывать хронические воспалительные процессы, такие как ринит и бронхиальная астма, или даже привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, например, превышение уровня формальдегида и диоксида азота способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний.