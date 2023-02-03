Терапевт объяснил связь между колбасой и атеросклерозом Терапевт Доржиев предупредил о повышении холестерина из-за колбасы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за частого употребления колбасы, сосисок, майонеза и других продуктов, содержащих в себе усилители вкуса, могут развиться атеросклероз и гиперхолестеринемия, предупредил врач-терапевт Зандан Доржиев. В беседе с Pravda.Ru специалист объяснил, что такие продукты влияют на повышение «плохого» холестерина, артерии забиваются холестериновыми бляшками.

Сегодня повышенный холестерин я встречаю даже не у каждого второго пациента, а у каждого первого. И в рационе почти всех людей в огромных количествах их любимый майонез, сосиски, колбаса и тому подобные продукты. Мы собственными руками забиваем артерии холестериновыми бляшками, а потом удивляемся, откуда у человека берется инфаркт в 50 лет, — заявил врач.

Доржиев посоветовал тем, кто не может отказаться от майонеза, заменить его на приготовленный дома. Также стоит включить в рацион питания продукты, которые повышают липопротеиды высокой плотности в крови и так называемый хороший холестерин. К ним терапевт отнес орехи, жирную рыбу и некоторые фрукты, например, авокадо.

Уровень холестерина необходимо постоянно измерять, отметил специалист. В случае, если показатели превышают норму, следует подобрать правильную диету. Также следует обратиться к врачу, который в случае необходимости назначит лекарства, по словам Доржиева.

Эндокринолог Наталья Лазуренко ранее посоветовала пожилым людям включить в рацион клюкву. Эта ягода помогает защититься от атеросклероза, остеопороза, воспалительных процессов, а также полезна для профилактики раннего старения.