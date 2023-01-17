Раскрыта неожиданная польза клюквы для пожилых Диетолог Лазуренко: клюква полезна для профилактики раннего старения

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Клюква полезна для профилактики раннего старения и укрепления стенок сосудов, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. В беседе с «Москвой 24» эксперт отметила, что эта ягода в рационе пожилых людей помогает защититься от атеросклероза и остеопороза. Содержащийся в клюкве витамин С, по словам врача, защищает организм от воспалительных процессов.

Клюква — прекрасная ягода, поскольку это мощнейший антиоксидантный продукт. В ней очень много витамина C. Это витамин-антиэйдж, то есть средство, направленное на предотвращение преждевременного старения клеток, — объяснила специалист.

Врач уточнила, что у пожилых людей есть предрасположенность к ожирению, развитию атеросклероза, остеопороза и сосудистых заболеваний. Лазуренко для профилактики этих заболеваний советует включить в рацион свежие ягоды клюквы, так как в них сохраняются все полезные витамины. Клетчатка, которую дает клюква, по словам врача, помогает поддерживать баланс микробиоты, что оказывает полезное действие на весь организм: центральную нервную систему, работу кишечника и передачу нервных импульсов.

Лазуренко отметила, что в свежей клюкве сохраняются все витамины, но замороженную клюкву тоже можно включить в рацион. По мнению специалиста, замороженная ягода остается богата необходимыми элементами питания. Врач посоветовала отказаться от употребления клюквы в том случае, если есть проблемы с ЖКТ: ягода при такой ситуации будет раздражать стенки кишечника, вызывая неприятные ощущения, и провоцировать развитие воспалительных процессов.

Ранее терапевт Хухрев призвал пожилых людей ограничить продолжительность сна до 7-8 часов. Он отметил, что по возрасту эта продолжительность практически не меняется, а здоровый сон необходим для восстановления сил.