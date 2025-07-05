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05 июля 2025 в 17:56

Беру лаваш и жарю на углях сочный дачный хот-дог: соус — просто фантастика!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колбаски в лаваше на углях — вкусный и быстрый вариант для пикника. Хрустящая оболочка, сочная начинка и аромат костра — как в лучших уличных закусках. Готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее.

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 шт.;
  • колбаски — 4–6 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • огурцы — 1 шт.;
  • капуста — 100 г;
  • кетчуп — 2 ст. ложки;
  • майонез — 2 ст. ложки;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Колбаски обжарить на углях до румяной корочки.
  2. Овощи нарезать тонкой соломкой.
  3. Смешать кетчуп, майонез и измельченный чеснок.
  4. Лаваш смазать соусом, выложить овощи и колбаски.
  5. Завернуть конвертиком, слегка обжарить на решетке.

Подавать горячими. Хрустящие, сочные и ароматные — такие рулетики не оставят никого равнодушным!

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еда
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мангалы
дачи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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