Беру лаваш и жарю на углях сочный дачный хот-дог: соус — просто фантастика!

Колбаски в лаваше на углях — вкусный и быстрый вариант для пикника. Хрустящая оболочка, сочная начинка и аромат костра — как в лучших уличных закусках. Готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее.
Ингредиенты:
- лаваш — 2 шт.;
- колбаски — 4–6 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- огурцы — 1 шт.;
- капуста — 100 г;
- кетчуп — 2 ст. ложки;
- майонез — 2 ст. ложки;
- чеснок — 1 зубчик;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Колбаски обжарить на углях до румяной корочки.
- Овощи нарезать тонкой соломкой.
- Смешать кетчуп, майонез и измельченный чеснок.
- Лаваш смазать соусом, выложить овощи и колбаски.
- Завернуть конвертиком, слегка обжарить на решетке.
Подавать горячими. Хрустящие, сочные и ароматные — такие рулетики не оставят никого равнодушным!
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