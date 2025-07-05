Беру лаваш и жарю на углях сочный дачный хот-дог: соус — просто фантастика!

Беру лаваш и жарю на углях сочный дачный хот-дог: соус — просто фантастика!

Колбаски в лаваше на углях — вкусный и быстрый вариант для пикника. Хрустящая оболочка, сочная начинка и аромат костра — как в лучших уличных закусках. Готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее.

Ингредиенты:

лаваш — 2 шт.;

колбаски — 4–6 шт.;

помидоры — 2 шт.;

огурцы — 1 шт.;

капуста — 100 г;

кетчуп — 2 ст. ложки;

майонез — 2 ст. ложки;

чеснок — 1 зубчик;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Колбаски обжарить на углях до румяной корочки. Овощи нарезать тонкой соломкой. Смешать кетчуп, майонез и измельченный чеснок. Лаваш смазать соусом, выложить овощи и колбаски. Завернуть конвертиком, слегка обжарить на решетке.

Подавать горячими. Хрустящие, сочные и ароматные — такие рулетики не оставят никого равнодушным!

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