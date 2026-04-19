Попробуйте раз — и забудете про магазинную колбасу. Готовлю дома плотную и ароматную варенку, как в детстве

Помните вареную колбасу из детства? Вот такую же, плотную, упругую, я делаю дома за час. Без консервантов, без красителей, без сои. Режется на бутерброды, не разваливается, хранится в холодильнике несколько дней.

Что понадобится

1 кг куриного филе, 25 г желатина, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. копченой паприки, черный молотый перец по вкусу, сухие травы по вкусу.

Как я готовлю

Куриное филе нарезаю мелкими кусочками, чеснок тру на мелкой терке. Добавляю желатин и все специи, тщательно перемешиваю.

Выкладываю массу на пищевую пленку, плотно заворачиваю в 7–10 слоев, формируя плотный брусок. Опускаю в воду и варю около часа.

Достаю, остужаю при комнатной температуре, затем убираю в холодильник до полного застывания. Нарезаю как обычную колбасу.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.