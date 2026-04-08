Купил мангал только ради этого рецепта — не шашлык, но точно герой любого пикника

Это блюдо — прекрасный повод собрать самых близких. Аромат рыбы, запекающейся на углях, и яркий, сбалансированный вкус маринада создают атмосферу настоящего праздника, где главное — общение и смак.

Что понадобится

Рыба (например, морской окунь, дорадо) — 2 шт. (по 400–500 г), лук-шалот — 3–4 шт., чеснок — 4 зубчика, перец чили — 1–2 шт., соус чили — 2 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., рыбный соус — 1 ст. л., сок лайма — 3 ст. л., масло растительное — 1 ст. л. + для смазывания, кинза (веточки) — 1 пучок, соль — по вкусу.

Как готовлю

Для маринада очищаем лук-шалот, чеснок и перец чили (семена удаляем для меньшей остроты). Все овощи помещаем в чашу блендера, добавляем соус чили, соевый и рыбный соусы, сок лайма и растительное масло. Взбиваем до состояния однородной ароматной пасты.

Рыбу чистим и натираем этой пастой снаружи и изнутри, в брюшко каждой тушки помещаем несколько веточек кинзы.

Убираем в закрывающийся контейнер или пакет и маринуем в холодильнике не менее 8 часов, идеально — всю ночь.

Перед приготовлением даем рыбе немного обсохнуть. Решетку гриля или мангала хорошо разогреваем и смазываем маслом.

Выкладываем рыбу и готовим над раскаленными углями около 12–15 минут с каждой стороны до полной готовности и появления аппетитной поджаристой корочки.

В процессе можно несколько раз смазать остатками маринада. Подаем немедленно как самостоятельное блюдо.