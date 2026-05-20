Сковороду в сторону! Этот судак по-польски готовится в кастрюле — можно даже на завтрак

Вареная рыба звучит уныло, но этот судак по-польски — взрыв вкуса. Масло, яйцо и лимон превращают ее в шедевр.

Ингредиенты

Филе судака — 600 г, сельдерей — 100 г, морковь — 1 шт., сливочное масло — 150 г, яйцо вареное — 3 шт., лимонный сок — 2 ст. л., зелень петрушки — 1 пучок, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала ставлю вариться бульон из сельдерея и моркови — 20 минут на среднем огне. Потом кидаю туда куски судака, ложку масла и варю 10 минут. Рыбу вынимаю, бульон процеживаю. Самое сложное — это соус: топлю оставшееся масло, смешиваю с рубленым яйцом, зеленью и парой половников бульона. Довожу до кипения, вливаю лимонный сок, солю и перчу. Заливаю этим рыбу, и готово — нежнее, чем любой стейк.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Попробовал судака по-польски — и теперь это наш семейный хит по выходным. Больше всего порадовала текстура: рыба не разварилась, осталась упругой, а масло с яйцом создали идеальный соус.

Мой лайфхак: добавьте чуть больше лимонного сока, чтобы перебить возможный запах тины. Подаю с зеленым горошком — получается ярко, сытно и по-советски уютно.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
