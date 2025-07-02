Трачу на эти колбаски с сыром час — месяц можно не готовить

Эти домашние колбаски с сырной начинкой — настоящая находка для занятых людей! Всего час активного времени — и у вас готов запас вкусных полезных колбасок на месяц вперед. Нежное куриное мясо, ароматные специи и тягучий сыр внутри — сочетание, от которого невозможно отказаться.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Курицу и лук измельчите в блендере до фарша.
- Добавьте яйцо, давленый чеснок, специи, хорошо вымесите.
- Сформируйте колбаски, внутрь каждой положите кубик сыра.
- Обжарьте на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны.
Для идеальной формы заверните фарш в пищевую пленку перед заморозкой. Разогревайте в духовке — сохранится хрустящая корочка!
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