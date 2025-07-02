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02 июля 2025 в 16:25

Трачу на эти колбаски с сыром час — месяц можно не готовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти домашние колбаски с сырной начинкой — настоящая находка для занятых людей! Всего час активного времени — и у вас готов запас вкусных полезных колбасок на месяц вперед. Нежное куриное мясо, ароматные специи и тягучий сыр внутри — сочетание, от которого невозможно отказаться.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Курицу и лук измельчите в блендере до фарша.
  2. Добавьте яйцо, давленый чеснок, специи, хорошо вымесите.
  3. Сформируйте колбаски, внутрь каждой положите кубик сыра.
  4. Обжарьте на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны.

Для идеальной формы заверните фарш в пищевую пленку перед заморозкой. Разогревайте в духовке — сохранится хрустящая корочка!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
колбасы
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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