Трачу на эти колбаски с сыром час — месяц можно не готовить

Трачу на эти колбаски с сыром час — месяц можно не готовить

Эти домашние колбаски с сырной начинкой — настоящая находка для занятых людей! Всего час активного времени — и у вас готов запас вкусных полезных колбасок на месяц вперед. Нежное куриное мясо, ароматные специи и тягучий сыр внутри — сочетание, от которого невозможно отказаться.

Ингредиенты:

куриная грудка — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Курицу и лук измельчите в блендере до фарша. Добавьте яйцо, давленый чеснок, специи, хорошо вымесите. Сформируйте колбаски, внутрь каждой положите кубик сыра. Обжарьте на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны.

Для идеальной формы заверните фарш в пищевую пленку перед заморозкой. Разогревайте в духовке — сохранится хрустящая корочка!

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