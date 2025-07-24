Эти баклажаны-бешамель — настоящая находка: готовим все лето и балдеем

Эти баклажаны-бешамель — настоящая находка: готовим все лето и балдеем

Баклажаны с фаршем под соусом бешамель — сытное и невероятно ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Нежные овощи, сочная мясная начинка и мягкий сливочный соус создают идеально сбалансированную композицию. Отличный вариант для ужина или воскресного обеда.

Ингредиенты:

баклажаны — 1–2 шт.;

фарш — 100 г;

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

красный перец — 1 шт.;

томатная паста — 0,5 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец, паприка — по вкусу.

Для соуса бешамель:

сливочное масло — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

молоко — 1 стакан;

соль, перец, мускатный орех — по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте фарш с луком и чесноком. Добавьте томатную пасту и перцы. Разрежьте баклажаны вдоль, запеките до мягкости. Выложите начинку внутрь, залейте соусом бешамель. Посыпьте сыром и запеките до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.