Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 05:51

Эти баклажаны-бешамель — настоящая находка: готовим все лето и балдеем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны с фаршем под соусом бешамель — сытное и невероятно ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Нежные овощи, сочная мясная начинка и мягкий сливочный соус создают идеально сбалансированную композицию. Отличный вариант для ужина или воскресного обеда.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1–2 шт.;
  • фарш — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • красный перец — 1 шт.;
  • томатная паста — 0,5 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец, паприка — по вкусу.

Для соуса бешамель:

  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • молоко — 1 стакан;
  • соль, перец, мускатный орех — по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте фарш с луком и чесноком. Добавьте томатную пасту и перцы.
  2. Разрежьте баклажаны вдоль, запеките до мягкости.
  3. Выложите начинку внутрь, залейте соусом бешамель.
  4. Посыпьте сыром и запеките до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
баклажаны
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, за сколько Байден продал права на свои мемуары
Турэксперт раскрыла, в какой стране мужчинам нельзя носить желтый цвет
Порядка 81 тысячи жителей Приамурья остались без света из-за непогоды
Сажаем в июле: какие овощи и зелень дадут большой урожай до первых холодов
Названы пошлины, которые существенно вырастут с 1 сентября в России
В России передвинули крайний срок оплаты услуг ЖКХ
«Град» разгромил ВСУ, крах обороны под Сумами: успехи ВС РФ к утру 24 июля
В Венгрии рассказали, как ЕС мешает урегулированию конфликта на Украине
В Совфеде РФ раскрыли смысл союза между ФРГ и Великобританией
Шаурму больше не ем! Готовлю трубочки с фаршем и сыром — это вкуснее
Россиянам дали советы, как не ошибиться с вкладами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля
Названо оружие, в производстве которого США отстают от России
Марочко рассказал, как глубоко армия РФ вклинилась в оборону ВСУ под Сумами
Что купить для автомобиля летом: топ-6 полезных товаров
Огонь охватил гаражи из-за падения дрона ВСУ в Сочи
Следствие требует заочно арестовать одного из лидеров РДК
«Только одно решение»: Сийярто объяснил, зачем нужно соглашение РФ и США
Протестующие могут заночевать на месте митинга в Киеве
Стало известно о ликвидации военных ВСУ в Дачном
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.