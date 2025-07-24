Эти баклажаны-бешамель — настоящая находка: готовим все лето и балдеем

Баклажаны с фаршем под соусом бешамель — сытное и невероятно ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Нежные овощи, сочная мясная начинка и мягкий сливочный соус создают идеально сбалансированную композицию. Отличный вариант для ужина или воскресного обеда.
Ингредиенты:
- баклажаны — 1–2 шт.;
- фарш — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- красный перец — 1 шт.;
- томатная паста — 0,5 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец, паприка — по вкусу.
Для соуса бешамель:
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- молоко — 1 стакан;
- соль, перец, мускатный орех — по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте фарш с луком и чесноком. Добавьте томатную пасту и перцы.
- Разрежьте баклажаны вдоль, запеките до мягкости.
- Выложите начинку внутрь, залейте соусом бешамель.
- Посыпьте сыром и запеките до золотистой корочки.
Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.