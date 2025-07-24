В России ожидают появление тысяч «лишних» учителей «Известия»: около 60 тысяч учителей в России станут лишними к 2028 году

Порядка 60 тысяч учителей начальных классов в России могут оказаться «лишними» уже к 2028 году, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования профсоюза «Учитель». Это объясняется снижением числа учеников. Аналитики ожидают, что уже с 1 сентября их станет меньше на 346,7 тысячи.

Это означает, что уже в приближающемся учебном году более 17,3 тысячи педагогов начальных классов станут лишними, в 2026–2027 годах высвободятся еще почти 21,5 тысячи учителей «началки», а затем — еще 20,5 тысячи, — объяснила оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

При этом ожидается, что учеников средней школы станет только больше. К 2028 году их число увеличится на 314,5 тысячи. По словам Мирясовой, это потребует еще 13,8 тысячи педагогов.

Ранее отец Владислав Береговой рассказал, что священнослужители могут начать преподавать в школах. По его словам, такой предмет, как «Духовно-нравственная культура России», который введут в программу с 2026–2027 учебного года, логично вести особе духовного звания.