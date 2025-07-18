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18 июля 2025 в 17:01

Этот салат все едят так, что за ушами трещит: нужно всего 3 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат все едят так, что за ушами трещит. Готовится он проще простого — нужно всего лишь три ингредиента, не считая майонеза для заправки.

Салат из молодой капусты с колбасой и зеленым горошком — это свежий, хрустящий и сытный вариант быстрой закуски. Нежная капуста дает приятную сочность, колбаса добавляет насыщенный мясной вкус, а зеленый горошек — легкую сладость и яркий акцент.

Для приготовления нашинкуйте 300 г молодой капусты, нарежьте 200 г вареной колбасы или ветчины соломкой, добавьте 150 г консервированного зеленого горошка (без жидкости). Все — остается только посолить, поперчить по вкусу и заправить майонезом.

Дайте салату настояться 10 минут — так капуста станет еще сочнее. Подавайте охлажденным, украсив зеленью, — это идеальный вариант для летнего ужина или пикника!

Ранее стало известно, как приготовить диетический вариант салата «Мимоза» — нужно заменить всего один ингредиент.

салаты
капуста
рецепты
колбасы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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