Этот салат все едят так, что за ушами трещит: нужно всего 3 ингредиента

Этот салат все едят так, что за ушами трещит: нужно всего 3 ингредиента

Этот салат все едят так, что за ушами трещит. Готовится он проще простого — нужно всего лишь три ингредиента, не считая майонеза для заправки.

Салат из молодой капусты с колбасой и зеленым горошком — это свежий, хрустящий и сытный вариант быстрой закуски. Нежная капуста дает приятную сочность, колбаса добавляет насыщенный мясной вкус, а зеленый горошек — легкую сладость и яркий акцент.

Для приготовления нашинкуйте 300 г молодой капусты, нарежьте 200 г вареной колбасы или ветчины соломкой, добавьте 150 г консервированного зеленого горошка (без жидкости). Все — остается только посолить, поперчить по вкусу и заправить майонезом.

Дайте салату настояться 10 минут — так капуста станет еще сочнее. Подавайте охлажденным, украсив зеленью, — это идеальный вариант для летнего ужина или пикника!

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