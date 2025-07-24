Житель Камчатки приехал пьяным в ГАИ, чтобы подать жалобу Пьяный житель Камчатки приехал со змеей в ГАИ, чтобы пожаловаться на лишние прав

Житель Камчатки решил пожаловаться в ГАИ на лишение водительских прав — при этом приехал к инспекторам в состоянии сильного опьянения, сообщила Госавтоинспекция региона. Для этого он даже привез с собой домашнюю змею.

63-летний мужчина прибыл на своем автомобиле, чтобы выразить недовольство лишением прав. Инспекторы сразу заметили, что он пьян: результат освидетельствования показал превышение нормы алкоголя в крови в пять раз. Особое удивление вызвало присутствие у водителя змеи — его домашнего питомца.

Мужчину отстранили от управления транспортом, составили административный протокол, автомобиль отправили на специализированную стоянку. Самого нарушителя задержали на время.

Ранее в Забайкалье произошло ДТП, где фура вылетела под грузовой поезд. Авария случилась на станции Безречная утром. В результате аварии никто не пострадал, но локомотив пришлось заменить, после чего состав двинулся дальше по маршруту.

Также в Омской области произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, в результате чего оба транспортных средства загорелись. В МВД России по региону сообщили, что ДТП случилось на дороге, которую местные называют трассой смерти.