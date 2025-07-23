Джем-пятиминутка из вишни: быстрый пошаговый рецепт заготовки на зиму

Летом, когда вишня сочная, ароматная и недорогая, самое время сварить джем-пятиминутку — вкусное и простое лакомство, которое сохраняет максимум пользы. Такой джем можно намазывать на тосты, добавлять в кашу, йогурт или использовать как начинку для выпечки. Повторите этот быстрый рецепт!

Возьмите 1 кг спелой вишни, избавьте ягоды от косточек. Еще понадобится 800 г сахара. Пересыпьте им вишню и отложите на 1 час, чтобы появился сок. Затем отправьте массу в кастрюльку, поставьте на плиту, дождитесь, пока масса закипит. Не забывайте мешать! Как только начнет активно бурлить — засеките 5 минут. За это время джем слегка загустеет, но останется сочным. Напоминаем, что нужно снимать пенку.

Горячую массу разложите по стерилизованным банкам, сразу закройте крышками и укутайте до полного остывания. Хранить джем лучше в прохладном месте — в кладовке или погребе.

Совет: если хотите, чтобы джем получился гуще, — добавьте в конце варки половину чайной ложки лимонной кислоты или немного агар-агара.

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