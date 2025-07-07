Теплый салат с брокколи и курицей: хруст, сочность и пикантная заправка!

Теплый салат с брокколи и курицей: хруст, сочность и пикантная заправка!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться рецептом салата, который стал настоящим открытием в моей кулинарной практике. Это идеальное сочетание нежной курочки, полезной брокколи и свежих огурчиков с пикантной ноткой руколы!

Особое очарование этому блюду придает ароматная заправка с итальянскими травами — она настолько удачно подчеркивает вкус всех ингредиентов, что салат съедается мгновенно. А главное — готовится он всего за 20 минут, что делает его прекрасным вариантом для будничного ужина.

Ингредиенты

300 г брокколи

300 г куриного филе

2 огурца

50 г руколы

3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. соевого соуса

2 зубчика чеснока

2 ч. л. итальянских трав

Курицу обжариваем кубиками до румяной корочки, брокколи отвариваем 6 минут. Смешиваем с огурцами и руколой, заправляем ароматной смесью из масла, соевого соуса, чеснока и трав.

Этот салат хорош и теплым, и холодным — в любом случае получается невероятно вкусно! Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе.

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