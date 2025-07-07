Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 15:33

Теплый салат с брокколи и курицей: хруст, сочность и пикантная заправка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться рецептом салата, который стал настоящим открытием в моей кулинарной практике. Это идеальное сочетание нежной курочки, полезной брокколи и свежих огурчиков с пикантной ноткой руколы!

Особое очарование этому блюду придает ароматная заправка с итальянскими травами — она настолько удачно подчеркивает вкус всех ингредиентов, что салат съедается мгновенно. А главное — готовится он всего за 20 минут, что делает его прекрасным вариантом для будничного ужина.

Ингредиенты

  • 300 г брокколи
  • 300 г куриного филе
  • 2 огурца
  • 50 г руколы
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ч. л. итальянских трав

Курицу обжариваем кубиками до румяной корочки, брокколи отвариваем 6 минут. Смешиваем с огурцами и руколой, заправляем ароматной смесью из масла, соевого соуса, чеснока и трав.

Этот салат хорош и теплым, и холодным — в любом случае получается невероятно вкусно! Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе.

Устали от обычной яичницы и омлетов? Эти хрустящие яичные конверты с сырной начинкой станут вашим новым любимым завтраком.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Порча, яды и три выстрела: жена не хотел делиться с мужем и заказала его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл обстоятельства и место гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.