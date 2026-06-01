Теплица трещит по швам не зря: огурцы и помидоры рядом губят друг другу урожай

Многие дачники стараются разместить в одной теплице и огурцы, и помидоры, чтобы сэкономить место. На первый взгляд это кажется удобным решением, но на практике такой способ часто приводит к плохому урожаю и постоянным болезням растений. Все дело в том, что этим культурам нужны совершенно разные условия.

Огурцы любят влажный и теплый воздух. Им нужен частый полив, стабильное тепло и почти полное отсутствие сквозняков. В сырой атмосфере они активно растут и дают крепкие завязи. Помидоры, наоборот, плохо переносят повышенную влажность. Без регулярного проветривания они быстро начинают болеть фитофторой, а листья покрываются пятнами.

Различаются и требования к поливу. Огурцы предпочитают постоянно влажную почву, а томаты любят умеренное увлажнение и рыхлый грунт. Если переливать помидоры ради огурцов, плоды становятся водянистыми, а корни могут загнить.

Даже перегородки внутри теплицы редко спасают ситуацию. Воздух все равно смешивается, и создать идеальные условия сразу для двух культур почти невозможно. Поэтому опытные огородники советуют выращивать их отдельно или выбирать одну культуру для теплицы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после разделения культур урожай стал намного лучше. Она также советует регулярно проветривать теплицу утром — это помогает снизить риск грибковых болезней у томатов.

