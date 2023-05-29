Телекритик назвал идеальных кандидатов на замену Якубовичу в «Поле чудес» Телекритик Горбунов: Мартиросян и Добронравов идеально заменят Якубовича в «Поле чудес»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Якубович

Леонида Якубовича в качестве ведущего шоу «Поле чудес» в будущем могут заменить Гарик Мартиросян, Федор Добронравов или Николай Добрынин, заявил NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов. По его словам, модератор этой программы должен уметь расположить к себе, поддержать разговор с участниками и по-доброму пошутить над ними. Ранее Якубович в интервью актеру Вячеславу Манучарову признался, что иногда испытывает небольшое сожаление из-за длительной работы в «Поле чудес», так как считает, что мог реализовать себя и в других проектах.

Я даже не могу представить, что кто-то может заменить Якубовича. Шоу «Поле чудес» стало популярным и любимым во многом благодаря ему. Может быть, подойдет комик, например Гарик Мартиросян. Может подойти и народный любимец, народный артист, известный актер. Может быть, Федор Добронравов. Такой человек мог бы олицетворить народность. Или Николай Добрынин. Тоже народный любимый, позитивный, — считает Горбунов.

Телекритик полагает, что малоизвестному человеку не доверят вести «Поле чудес». Если шоу пойдет в сторону интернета, интерактивности, то оно может не потерять в просмотрах без Якубовича.

Может тогда прийти молодая аудитория, можно, например, приглашать туда блогеров. Все будет зависеть от формата, в любом случае целевая аудитория «Поля чудес» — возрастные люди. Молодого ведущего публика не воспримет, — констатировал Горбунов.

Ранее Якубович заявил, что не имеет и никогда не имел 12 домов под Москвой, которые ему приписывают в Сети. Он также развеял миф о том, что имеет личные самолеты. По словам ведущего «Поля чудес», ему приписывают два самолета и вертолет, однако летающей техники у него нет.