Якубович отреагировал на сообщения о его 12 домах в Подмосковье РИА Новости: Якубович опроверг наличие двух самолетов и 12 домов в Подмосковье

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Леонид Якубович

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не имеет и никогда не имел 12 домов под Москвой, которые ему приписывают в Сети. У меня лишь один дом, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Раньше, по данным СМИ, у меня, оказывается, было 12 домов в Подмосковье. Сейчас почему-то четыре — видимо, я продал часть. На самом деле у меня один дом, и принадлежит он семье, — рассказал народный артист РФ.

Он также развеял миф о том, что имеет личные самолёты. По словам ведущего «Поля чудес», ему приписывают два самолета и вертолет, однако летающей техники у него нет. Когда его тянет в небо, он отправляется в Минск.

Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб, — пояснил Якубович.

Ранее Леонид Якубович раскрыл, какую пенсию он получает и куда её тратит. По его словам, она составляет 23 тысячи рублей. Сумму пенсии телеведущий считает «вполне приличной», отметив, что пока он её никуда не тратит, поскольку работает.