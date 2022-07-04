Якубович раскрыл размер своей «приличной» пенсии

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Леонид Якубович

Леонид Якубович рассказал, какую пенсию он получает и куда её тратит. По его словам, она составляет 23 тысячи рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Сумму пенсии телеведущий считает «вполне приличной». Но пока он её никуда не тратит.

Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне её перечисляют на счёт. У меня она 23 тысячи. Но я работаю, — сказал 76-летний артист.

Бессменный ведущий «Поля чудес» отметил, что на жизнь ему вполне хватает тех денег, которые она зарабатывает. Поэтому он может позволить себе откладывать пенсию, которая может пригодиться его родным.

Ранее певица Лолита Милявская раскрыла размер социальных выплат артистки Аллы Пугачевой и свой. Как стало известно, Примадонна получает пенсию в размере 46 тысяч рублей.