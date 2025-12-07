ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 11:30

Тарталетки с семгой у всех! Мой фаворит — шпроты в «кармашках» из картофельного пюре: необычно и сытнее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Икра на белом хлебе — это, конечно, классика, но её вкус уже стал ожидаемым, а цена часто не соответствует получаемому гастрономическому впечатлению. Гораздо интереснее предложить гостям нечто более основательное, сытное и с ярким характером, как эти «кармашки» из картофельного пюре. Они сочетают в себе нежность и воздушность картофельной основы с пикантной копчёной начинкой из шпрот. Такая закуска получается самодостаточной, её удобно есть руками, и она гарантированно насытит, в отличие от лёгких бутербродов. Это отличный способ удивить гостей сочетанием простых продуктов, которое превращается в настоящее праздничное блюдо с оригинальной подачей.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 крупных картофелин, 1 яйцо, 2–3 ст. л. муки, 30 г сливочного масла, 1 банка шпрот в масле, 1 небольшая луковица, 3–4 ст. л. сметаны или майонеза, зелень укропа, соль, чёрный перец, панировочные сухари и растительное масло для жарки.

Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре со сливочным маслом. Дайте немного остыть, затем добавьте яйцо, муку, соль и перец, замесите однородное тесто. Для начинки шпроты разомните вилкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, остудите. Смешайте шпроты, лук, сметану и рубленый укроп. Из картофельного теста сформируйте лепёшки, в центр каждой положите начинку, защипните края, придав форму пирожка. Обваляйте каждую заготовку в панировочных сухарях. Обжаривайте на разогретом растительном масле на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами.

