Таратушки на кефире вздуваются и получаются нежными: добавляю ложку этого напитка

Эти таратушки получаются воздушными, мягкими внутри и с румяной корочкой снаружи — исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Нежное тесто на кефире, легкая сладость и хрустящая корочка делают их идеальными к чаю, кофе и просто для уютного вечера дома.

Ингредиенты: кефир — 1,5 стакана, яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., растительное масло — 2 ст. л. в тесто + для жарки, соль — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., мука — 2–3 стакана, ванильный сахар — по вкусу, немного коньяка.

Приготовление: в миске соедините кефир, яйцо, сахар, масло, соль, коньяк и соду, перемешайте и постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, не липкое тесто. Накройте и оставьте на 20 минут «отдохнуть». Раскатайте пласт толщиной около 1 см, нарежьте прямоугольниками, в центре сделайте надрез и выверните край, формируя косичку. Разогрейте масло, обжаривайте таратушки до золотистости с двух сторон, затем выложите на салфетки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой или полейте медом — получается нежно, пышно и по-настоящему вкусно.

