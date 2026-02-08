Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:55

Таратушки на кефире вздуваются и получаются нежными: добавляю ложку этого напитка

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти таратушки получаются воздушными, мягкими внутри и с румяной корочкой снаружи — исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Нежное тесто на кефире, легкая сладость и хрустящая корочка делают их идеальными к чаю, кофе и просто для уютного вечера дома.

Ингредиенты: кефир — 1,5 стакана, яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., растительное масло — 2 ст. л. в тесто + для жарки, соль — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., мука — 2–3 стакана, ванильный сахар — по вкусу, немного коньяка.

Приготовление: в миске соедините кефир, яйцо, сахар, масло, соль, коньяк и соду, перемешайте и постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, не липкое тесто. Накройте и оставьте на 20 минут «отдохнуть». Раскатайте пласт толщиной около 1 см, нарежьте прямоугольниками, в центре сделайте надрез и выверните край, формируя косичку. Разогрейте масло, обжаривайте таратушки до золотистости с двух сторон, затем выложите на салфетки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой или полейте медом — получается нежно, пышно и по-настоящему вкусно.

Ранее мы делились рецептом простой пиццы «Минутка». Семья будет просить ее каждые выходные.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких брызг от котлет: домашний кебаб в духовке за 12 минут — сочный, ароматный и как в ресторане
Общество
Никаких брызг от котлет: домашний кебаб в духовке за 12 минут — сочный, ароматный и как в ресторане
Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!
Семья и жизнь
Сытнее мясного: гороховый суп с секретом — бюджетный шедевр за копейки!
Всего 3 основных ингредиента. Печенье из детства «Кефирчики»: готовлю по маминому рецепту 80-х
Общество
Всего 3 основных ингредиента. Печенье из детства «Кефирчики»: готовлю по маминому рецепту 80-х
Заварные блинчики на кефире «Кружево» — тонкие, нежные и с дырочками: простой рецепт блинов к Масленице
Общество
Заварные блинчики на кефире «Кружево» — тонкие, нежные и с дырочками: простой рецепт блинов к Масленице
Соединила кефир с ложкой майонеза. Через 20 минут на столе — горка воздушного счастья
Общество
Соединила кефир с ложкой майонеза. Через 20 минут на столе — горка воздушного счастья
простой рецепт
кефир
выпечка
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.