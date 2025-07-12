«Тамерлан» — лучший салат с копченой курицей! Сытный и быстрый рецепт! Это простой и вкусный салат с копченой курицей, сыром и свежими овощами. Его легко и быстро приготовить, он отлично подойдет для повседневного обеда или перекуса. Сочетание свежести огурца, нежности сыра и пикантности копченостей порадует всех за столом.
Ингредиенты
- Копченая курица — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Сыр твердый — 150 г
- Зеленый горошек консервированный — 100 г
- Свежий огурец — 1 шт.
- Майонез — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Копченую куриную грудку нарезаем маленькими кубиками и выкладываем в салатник. Твердый сыр нарезаем кубиками примерно такого же размера и добавляем к курице. Свежий огурец промываем, нарезаем мелкими кубиками и отправляем в салатник.
- Вареные яйца очищаем, нарезаем кубиками и добавляем к остальным ингредиентам. Всыпаем зеленый консервированный горошек без жидкости.
- Заправляем майонезом, добавляем соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваем.
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