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12 июля 2025 в 10:00

«Тамерлан» — лучший салат с копченой курицей! Сытный и быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Тамерлан» — лучший салат с копченой курицей! Сытный и быстрый рецепт! Это простой и вкусный салат с копченой курицей, сыром и свежими овощами. Его легко и быстро приготовить, он отлично подойдет для повседневного обеда или перекуса. Сочетание свежести огурца, нежности сыра и пикантности копченостей порадует всех за столом.

Ингредиенты

  • Копченая курица — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Зеленый горошек консервированный — 100 г
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Копченую куриную грудку нарезаем маленькими кубиками и выкладываем в салатник. Твердый сыр нарезаем кубиками примерно такого же размера и добавляем к курице. Свежий огурец промываем, нарезаем мелкими кубиками и отправляем в салатник.
  2. Вареные яйца очищаем, нарезаем кубиками и добавляем к остальным ингредиентам. Всыпаем зеленый консервированный горошек без жидкости.
  3. Заправляем майонезом, добавляем соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваем.

Ранее мы готовили салат «Русская красавица». Простые ингредиенты — эффектный результат!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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