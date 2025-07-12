«Тамерлан» — лучший салат с копченой курицей! Сытный и быстрый рецепт! Это простой и вкусный салат с копченой курицей, сыром и свежими овощами. Его легко и быстро приготовить, он отлично подойдет для повседневного обеда или перекуса. Сочетание свежести огурца, нежности сыра и пикантности копченостей порадует всех за столом.

Ингредиенты

Копченая курица — 200 г

Яйца — 2 шт.

Сыр твердый — 150 г

Зеленый горошек консервированный — 100 г

Свежий огурец — 1 шт.

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Копченую куриную грудку нарезаем маленькими кубиками и выкладываем в салатник. Твердый сыр нарезаем кубиками примерно такого же размера и добавляем к курице. Свежий огурец промываем, нарезаем мелкими кубиками и отправляем в салатник. Вареные яйца очищаем, нарезаем кубиками и добавляем к остальным ингредиентам. Всыпаем зеленый консервированный горошек без жидкости. Заправляем майонезом, добавляем соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваем.

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