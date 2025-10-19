Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо: рецепт ужина с рыбкой за 15 минут

Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо! Попробуйте этот рецепт, и вкуснейший ужин будет готов за 15 минут. Вкус получается нежным и сбалансированным: сочное филе минтая идеально сочетается со сладковатым зеленым горошком, а овощной соус на основе сметаны и томата придает блюду приятную сливочную нотку.

Вам понадобится: 4 филе минтая, 200 г замороженного зеленого горошка, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, специи для рыбы, соль и растительное масло. Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Отдельно обжарьте нарезанные лук и морковь, добавьте горошек, томатную пасту и сметану, тушите 5–7 минут. Затем выложите рыбу в соус и потомите под крышкой еще 5 минут.

Это блюдо особенно хорошо с картофельным пюре или рисом, а его приготовление занимает минимум времени, что делает его идеальным решением для будничного ужина после работы.

