Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:46

Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо: рецепт ужина с рыбкой за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо! Попробуйте этот рецепт, и вкуснейший ужин будет готов за 15 минут. Вкус получается нежным и сбалансированным: сочное филе минтая идеально сочетается со сладковатым зеленым горошком, а овощной соус на основе сметаны и томата придает блюду приятную сливочную нотку.

Вам понадобится: 4 филе минтая, 200 г замороженного зеленого горошка, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, специи для рыбы, соль и растительное масло. Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Отдельно обжарьте нарезанные лук и морковь, добавьте горошек, томатную пасту и сметану, тушите 5–7 минут. Затем выложите рыбу в соус и потомите под крышкой еще 5 минут.

Это блюдо особенно хорошо с картофельным пюре или рисом, а его приготовление занимает минимум времени, что делает его идеальным решением для будничного ужина после работы.

Ранее стало известно, как приготовить минтай под шубой в духовке.

Читайте также
Обалденная запеканка по-венгерски с картофелем и колбасой! Потрясающий ужин — мясо по-французски отдыхает
Общество
Обалденная запеканка по-венгерски с картофелем и колбасой! Потрясающий ужин — мясо по-французски отдыхает
Не нужно недооценивать минтай: с этим рецептом со сливочным соусом рыба превратится в шедевр
Общество
Не нужно недооценивать минтай: с этим рецептом со сливочным соусом рыба превратится в шедевр
Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось
Общество
Шпротный салат с горошком: такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента. Даже разбалованным гостям понравилось
Готовлю киш с лососем вместо пиццы. Это творожное тесто всегда получается идеально
Общество
Готовлю киш с лососем вместо пиццы. Это творожное тесто всегда получается идеально
Готовлю эти котлеты вместо жареной рыбы — минимум хлопот, а вкус просто фантастический
Общество
Готовлю эти котлеты вместо жареной рыбы — минимум хлопот, а вкус просто фантастический
рецепты
минтай
зелёный горошек
ужины
рыба
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.