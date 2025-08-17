Такой суп из брокколи съедят даже дети! Сливочный и сырный

Такой суп из брокколи съедят даже дети! Сливочный и сырный

Такой суп из брокколи съедят даже дети! Сливочный и сырный! Этот воздушный суп-пюре с брокколи — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой без ущерба вкусу. Всего 64,6 ккал на порцию! Густая консистенция, насыщенный сырный аромат и полезные свойства брокколи делают это блюдо настоящим витаминным взрывом.

Ингредиенты

Свежая или замороженная брокколи — 200 г

Репчатый лук — 1 шт. (средний)

Чеснок — 2 зубчика

Морковь — 1/2 шт.

Овощной бульон — 400 мл

Сливки 10% — 300 мл

Лёгкий плавленый сыр — 100 г

Сливочное масло — 20 г

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Морская соль — 1 ч. л.

Молотый чёрный перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

На разогретой сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанные лук, чеснок и натёртую морковь. Пассеруйте 3–4 минуты до мягкости. Всыпьте муку, быстро размешайте и готовьте ещё минуту. Тонкой струйкой влейте бульон, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте разобранную на соцветия брокколи, доведите до кипения и варите 7–10 минут до мягкости овощей. Влейте сливки, добавьте нарезанный кубиками сыр, приправьте солью и перцем. Погружным блендером превратите суп в однородное пюре. Перед подачей можно украсить зеленью или сухариками.

Ранее мы готовили сырный суп с креветками — вкуснятина за 30 минут! Всего 4 ингредиента.