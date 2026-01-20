Такого в XXI веке еще не было: синоптики изменили прогноз на конец января — эта зима снесет крышу

Такого в XXI веке ещё не было, конец января готовит настоящий погодный шок. News.ru сообщает, что синоптики резко пересмотрели прогноз, и теперь речь идёт о сильнейших морозах, которые накроют Центральную Россию. По словам руководителя центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, уже после краткого ослабления холодов в середине месяца страну ждёт стремительное и очень ощутимое похолодание.

С 19 по 21 января температура в средних широтах временно станет мягче, однако это затишье будет недолгим. Начиная с 22 января морозы начнут усиливаться буквально с каждым днём. В ряде регионов разница температур между началом и концом недели может составить почти 20 градусов.

Пик похолодания ожидается 25 января. В Москве, Владимире и Рязани столбики термометров могут опуститься до −30…−33 градусов, что станет самым холодным моментом этой зимы. В Ярославле и Костроме температура также приблизится к отметке −30. Сильные морозы затронут и северо-запад страны. В Великом Новгороде и Санкт-Петербурге прогнозируется до −25 градусов, а в Калининграде похолодает примерно до −15.

