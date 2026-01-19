Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 23:23

Три самых живучих многолетника для сада, которые вынесут любую русскую зиму и летнюю жару

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В условиях российского климата с непредсказуемыми морозами, оттепелями и палящим солнцем выживают только самые стойкие цветы. Рассказываем, какие три самых живучих многолетника вынесут любую русскую зиму и летнюю жару.

К числу абсолютных чемпионов по выносливости относятся пионы, способные выдерживать морозы до −40 °C без специальных укрытий. Не менее надежна эхинацея пурпурная, которая впадает в «зимнюю спячку» и легко переносит как холод, так и летнюю засуху, довольствуясь минимальным поливом.

Для солнечных и сухих участков идеально подходят бородатые ирисы и очитки (седумы): первые обладают мощной корневой системой, а вторые накапливают влагу в своих мясистых листьях, практически не требуя внимания садовода. Эти культуры адаптированы к резким перепадам температур и длительному отсутствию осадков.

Ранее был назван цветок для дачника выходного дня: перенесет засуху в две–три недели между вашими приездами.

