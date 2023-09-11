«Таких плевков не прощают»: Поплавская о разрыве дипотношений с ЕС Поплавская поддержала Медведева после предложения разорвать дипотношения с ЕС

Фото: europarl.europa.eu

Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале поддержала предложение зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о разрыве дипломатических отношений с Евросоюзом в ответ на запрет для россиян ввозить в Европейский союз автомобили и смартфоны. По ее словам, России не следует прощать такого «плевка в лицо» и нужно вывести из ЕС российский дипломатический персонал.

Горячо поддерживаю Дмитрия Анатольевича. Таких плевков в лицо не прощают. Дмитрий Медведев предложил приостановить дипотношения с Евросоюзом. Он назвал запрет на ввоз вещей плевком в лицо каждому россиянину. По мнению Медведева, российский дипперсонал нужно вернуть в нашу страну, — заявила Поплавская.

Ранее Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС в ответ на запрет для россиян ввозить в Европейский союз автомобили и смартфоны. Он добавил, что Москве не стоит вводить ответные санкции для европейских граждан. Медведев подчеркнул, что в России живут не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. Запрещен импорт или передача в страны ЕС товаров из перечня, которые «производят существенные доходы для России».