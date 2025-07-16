Таких французских баклажанов вы точно не ели — простой и яркий рецепт

Баклажаны по-французски — это простая, но изысканная закуска, которая украсит любой стол. Нежные ломтики баклажанов с помидорами под сырной корочкой получаются сочными и ароматными. Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- твердый сыр — 100 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- прованские травы — 1 ч. л.
Приготовление:
- Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 10 минут.
- Помидоры нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите на терке.
- Обжарьте баклажаны на оливковом масле с двух сторон до золотистого цвета.
- Выложите баклажаны на противень, сверху положите помидоры, смажьте майонезом.
- Посыпьте сыром, добавьте прованские травы и запекайте 15 минут при 180 °C.
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