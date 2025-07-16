Таких французских баклажанов вы точно не ели — простой и яркий рецепт

Таких французских баклажанов вы точно не ели — простой и яркий рецепт

Баклажаны по-французски — это простая, но изысканная закуска, которая украсит любой стол. Нежные ломтики баклажанов с помидорами под сырной корочкой получаются сочными и ароматными. Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

твердый сыр — 100 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

оливковое масло — 1 ст. л.;

прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 10 минут. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите на терке. Обжарьте баклажаны на оливковом масле с двух сторон до золотистого цвета. Выложите баклажаны на противень, сверху положите помидоры, смажьте майонезом. Посыпьте сыром, добавьте прованские травы и запекайте 15 минут при 180 °C.

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