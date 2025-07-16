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16 июля 2025 в 09:43

Таких французских баклажанов вы точно не ели — простой и яркий рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-французски — это простая, но изысканная закуска, которая украсит любой стол. Нежные ломтики баклажанов с помидорами под сырной корочкой получаются сочными и ароматными. Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 10 минут.
  2. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите на терке.
  3. Обжарьте баклажаны на оливковом масле с двух сторон до золотистого цвета.
  4. Выложите баклажаны на противень, сверху положите помидоры, смажьте майонезом.
  5. Посыпьте сыром, добавьте прованские травы и запекайте 15 минут при 180 °C.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

баклажаны
рецепты
сыры
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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