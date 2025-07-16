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16 июля 2025 в 18:10

Видео с занимающимися сексом туристами привлекло внимание полиции

Полиция Геленджика проверяет интимное видео на общественном пляже с туристами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Геленджика организовала проверку после появления в соцсетях интимного видео, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что на ролике пара занимается непристойными действиями на общественном пляже.

На кадрах пара открыто совершала действия интимного характера, несмотря на присутствие рядом семей с детьми. По информации местных СМИ, инцидент произошел на одном из пляжей Геленджика. Представители МВД заявили, что правоохранители установят личности участников и дадут правовую оценку их поведению.

Ранее сотрудники полиции Сочи начали поиск участников драки на канатной дороге горнолыжного курорта. В ГУ МВД по региону сообщили, что инцидент, предположительно, произошел во время дня открытых дверей на курорте «Газпром Поляна».

В Иркутской области погиб турист, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе. Мужчина забрался на 200-метровый мыс Скрипер, но не оценил свои силы. В МЧС России по региону сообщили, что погибшему было 50 лет.

Геленджик
Краснодарский край
полиция
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