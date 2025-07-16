Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 18:14

Предприниматель пойдет под суд по делу о гибели 15-летней горнолыжницы

В Абакане задержали предпринимателя по делу о гибели 15-летней горнолыжницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Абакане задержали 58-летнего индивидуального предпринимателя по делу о гибели 15-летней горнолыжницы, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на СК. Мужчину подозревают в оказании небезопасных услуг. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие установило, что подозреваемый занимался коммерческой деятельностью по прокату горнолыжного снаряжения и организации подъема на склон, при этом грубо нарушал правила безопасности. В частности, он не провел обязательную классификацию склона и не оборудовал опасные участки трассы защитными ограждениями и аварийными сетками.

Трагедия произошла 2 февраля этого года, когда несовершеннолетняя горнолыжница во время спуска врезалась в неогороженное дерево. В результате столкновения она получила смертельные травмы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Иркутской области машина влетела в толпу во время драг-заезда. В результате погибла 17-летняя зрительница. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг.

предприниматели
Абакан
трагедии
следователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игрушка Лабубу довела до самоубийства жительницу Китая
Маньяк работал с мясом, а дед насиловал внучку: дикие ЧП за день
Аналитики пересмотрели прогноз по средней ключевой ставке в России
Хакеры заблокировали работу алкомаркетов «Винлаб»
В России могут ввести бесплатное образование для заваливших ГИА
Французский ужастик с Куриленко, юбилейная «Пила»: новинки кино 17–23 июля
Призывной пункт: в Госдуме ответили, почему в ВСУ будут служить люди 60+
Путин рассказал об отношениях с МОК
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Оценена вероятность передачи американских крылатых ракет JASSM Украине
У ВСУ под Сумами закончились люди — их заменяют роботами. Чем ответят ВС РФ
Путин дал совет молодым российским семьям
«Нет большего счастья»: Путин рассказал, в чем заключается смысл жизни
«Пока Умеров собирает чемоданы»: в Раде ужаснулись мобилизацией в Одессе
На трассе М-12 «Восток» запустили новый участок
Малый бизнес в большом рынке: как обеспечить топливную стабильность
Забудь, что ты русский: на Западе «атакуют» пловцов и гимнастов из России
В Госдуме поддержали идею налога на вредные продукты
Звезда турецких сериалов умер в возрасте 53 лет
В Европе предсказали скорое окружение Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.