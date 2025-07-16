Предприниматель пойдет под суд по делу о гибели 15-летней горнолыжницы

Предприниматель пойдет под суд по делу о гибели 15-летней горнолыжницы В Абакане задержали предпринимателя по делу о гибели 15-летней горнолыжницы

В Абакане задержали 58-летнего индивидуального предпринимателя по делу о гибели 15-летней горнолыжницы, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на СК. Мужчину подозревают в оказании небезопасных услуг. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие установило, что подозреваемый занимался коммерческой деятельностью по прокату горнолыжного снаряжения и организации подъема на склон, при этом грубо нарушал правила безопасности. В частности, он не провел обязательную классификацию склона и не оборудовал опасные участки трассы защитными ограждениями и аварийными сетками.

Трагедия произошла 2 февраля этого года, когда несовершеннолетняя горнолыжница во время спуска врезалась в неогороженное дерево. В результате столкновения она получила смертельные травмы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Иркутской области машина влетела в толпу во время драг-заезда. В результате погибла 17-летняя зрительница. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг.