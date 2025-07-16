Путин прибыл с визитом в Уральский федеральный округ

Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Уральский федеральный округ, сообщили в Кремле. Первая встреча в рамках поездки состоялась с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. Она приурочена ко Дню металлурга, который состоится 20 июля, добавили в пресс-службе.

Президент ознакомился с работой новой коксовой батареи, особенностью которой является безотходное производство, а возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии, — отметили в Кремле.

Путин посетил комбинат в сопровождении министра промышленности и торговли Антона Алиханова и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Их сопровождал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера Германии Фридриха Мерца приложить все возможные усилия для налаживания диалога с российским руководством и восстановления дипломатических отношений с Москвой. Он в очередной раз попросил политика позвонить Путину.