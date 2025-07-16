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16 июля 2025 в 17:59

«Явная паника»: военэксперт о ситуации на Сумском направлении

Военэксперт Баранец: ситуация на Сумском направлении вызывает панику у Сырского

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Ситуация на Сумском направлении вызывает панику у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, главком перебрасывает на этот участок фронта приграничные подразделения и элитный полк «Скала».

Берем для начала Сумское направление. Здесь у Сырского явная паника: даже те приграничные подразделения и части, которые ранее прикрывали границу с Белоруссией, перебрасывают сюда. Сырский снял даже бригаду главного управления разведки Министерства обороны Украины, так называемый элитный полк «Скала». Этого полка уже физически не существует. Он перемолот, разбежался, и его бойцы даже не знают, где они потеряли знамя, — сказал Баранец.

Он уточнил, что Вооруженные силы России наступают на Сумском направлении, однако ВСУ пытаются сопротивляться. При этом, по словам военэксперта, украинские власти подозревают Сырского в том, что он не оборудовал укрепления в этом районе.

Поэтому российская армия напирает и успешно движется вперед. Более того, мы уже находимся на одном направлении в 12 километрах. На другом направлении — в 20 километрах. Сумчане сообщают о начале очень интенсивных обстрелов в центре города по военно-промышленным предприятиям, энергетическим объектам и местам сосредоточения украинских солдат и наемников, — добавил Баранец.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что на Сумское направление из-за больших потерь ВСУ переброшено спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан». Формирование действует в составе штурмовых групп.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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