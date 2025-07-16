Стали известны финансовые последствия перерасчета рабочего стажа матерям

Порядка 12 млрд рублей в год потребуется на перерасчет пенсий матерям, которым в страховом стаже будут учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя соответствующий законопроект на правительственном часе в Госдуме. По его словам, реализация этой инициативы потребует указанной суммы только в первый год, дальше она будет расти. Прямую трансляцию вел телеканал «ДумаТВ».

С точки зрения финансового обеспечения мы рассчитали дополнительный объем средств как на тех, кто будет планироваться к выходу на пенсию, так и на тех, кому мы будем пересчитывать пенсию, исходя из норм принимаемого закона. Это примерно 12 млрд [рублей] по году. В следующие годы сумма будет расти, — сказал он.

В настоящее время законодательство предусматривает ограничение — в пенсионный стаж засчитывается уход не более чем за четырьмя детьми (суммарно до шести лет). Новый законопроект устранит это ограничение, что особенно важно для многодетных семей с пятью и более детьми.

Котяков отметил, что Минтруд предусмотрел возможность перерасчета пенсий как для будущих пенсионерок, так и для тех, кто уже получает выплаты. По его словам, женщины смогут подать соответствующее заявление, на основании которого будет произведен перерасчет индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это позволит увеличить размер пенсионного обеспечения.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил внедрить ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы их размер соответствовал темпам роста цен. По словам Миронова, нынешняя система, которая опирается на прошлогоднюю инфляцию, приводит к отставанию пенсий от роста цен и зарплат.