Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 09:35

Готовим пиццу за 30 минут — на наливном тесте, без замеса и раскатки

Пицца за 30 минут: простой рецепт Пицца за 30 минут: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда хочется поесть домашней пиццы, но времени возиться с тестом совсем нет. В этом случае выручает наш вариант: наливное тесто не нужно раскатывать, ждать подъема или вымешивать. Достаточно перемешать все ингредиенты — и можно отправлять основу в духовку. А сверху — все, что любите: колбаса, сыр, овощи или даже просто кетчуп и зелень.

Для теста соедините в миске 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 4 ст. л. майонеза, щепотку соли и 4 ст. л. муки. Быстро перемешайте до однородности — тесто должно быть густым, как на оладьи.

Вылейте массу на смазанный маслом противень или в форму — получится круглая или прямоугольная основа, в зависимости от посуды. Сверху выложите начинку: кружки помидоров, колбасу (100–150 г), немного маринованных огурцов, лук, оливки. Посыпьте все тертым сыром (150 г). Можно слегка промазать томатным соусом или кетчупом. Выпекайте пиццу в разогретой до 180–190 °C духовке примерно 20–25 минут. Сыр должен расплавиться, а края — подрумяниться.

  • Совет: если добавить в тесто немного разрыхлителя или щепотку соды, оно получится еще пышнее.

Ранее рассказывали, как приготовить рулетики из кабачков с вкусной начинкой.

пицца
кулинария
выпечка
рецепты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, могут ли ВСУ начать новое крупное наступление
В России растет заболеваемость опасной инфекцией
Карапетяну предъявили новое обвинение
Бабкина вспомнила, как ссорилась с родителями за право стать певицей
В МЧС раскрыли судьбу экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ми-8
В ГУР не пришли в восторг от возможных планов Трампа передать Киеву ракеты
В двух российских регионах задержаны пособники колл-центров Украины
Малиновый сироп без варки: эксклюзивный рецепт от шефа
Появились кадры пожаров на промышленных объектах Украины
В Госдуме сравнили образ кукол Барби с эскортницами
Россиянин поджег больницу и вернулся на место преступления
Россиянин погиб при взрыве газа в жилом доме
Помидоры на зиму ферментированные: как у бабушки в погребе
Шойгу впервые высказался о словах Трампа про договоренности с ЕС по Украине
Союзник Зеленского проигнорировал призыв Трампа помогать Киеву
Женщина спасла четырехлетнего мальчика, которого насиловал педофил
Американский сенатор-русофоб посоветовал Путину позвонить в Иран
Российский десантник заманил целый отряд ВСУ на минное поле
Без вести пропавшего на СВО штурмовика лишили российского гражданства
Захарова ответила Каллас на слова о поставках оружия Киеву за счет ЕС
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.