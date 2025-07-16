Готовим пиццу за 30 минут — на наливном тесте, без замеса и раскатки

Готовим пиццу за 30 минут — на наливном тесте, без замеса и раскатки

Иногда хочется поесть домашней пиццы, но времени возиться с тестом совсем нет. В этом случае выручает наш вариант: наливное тесто не нужно раскатывать, ждать подъема или вымешивать. Достаточно перемешать все ингредиенты — и можно отправлять основу в духовку. А сверху — все, что любите: колбаса, сыр, овощи или даже просто кетчуп и зелень.

Для теста соедините в миске 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 4 ст. л. майонеза, щепотку соли и 4 ст. л. муки. Быстро перемешайте до однородности — тесто должно быть густым, как на оладьи.

Вылейте массу на смазанный маслом противень или в форму — получится круглая или прямоугольная основа, в зависимости от посуды. Сверху выложите начинку: кружки помидоров, колбасу (100–150 г), немного маринованных огурцов, лук, оливки. Посыпьте все тертым сыром (150 г). Можно слегка промазать томатным соусом или кетчупом. Выпекайте пиццу в разогретой до 180–190 °C духовке примерно 20–25 минут. Сыр должен расплавиться, а края — подрумяниться.

Совет: если добавить в тесто немного разрыхлителя или щепотку соды, оно получится еще пышнее.

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