Как оформить инвалидность лежачему больному: пошаговая инструкция

Оформление инвалидности для лежачего больного — важный шаг, который позволяет получить социальную поддержку, пенсию и необходимые льготы. Процедура включает несколько этапов, и ее можно пройти, не выходя из дома, с привлечением врачей и социальных служб.

1. Обращение к лечащему врачу. Первый шаг — вызов участкового терапевта или врача из поликлиники на дом. Врач осмотрит пациента и, при наличии оснований, направит его на медико-социальную экспертизу.

2. Сбор необходимых документов: выписки из больниц, результаты анализов и обследований (МРТ, КТ, УЗИ и т. д.), амбулаторная карта. Если пациент ранее проходил лечение в стационаре, важно предоставить соответствующие выписки.

3. Прохождение комиссии медико-социальной экспертизы. Так как пациент не может прийти лично, нужно оформить акт осмотра на дому. Для этого подается заявление в бюро медико-социальной экспертизы. Это можно сделать лично, через представителя, через МФЦ или портал «Госуслуги». Также в бюро следует направить медицинские документы и направление от врача.

4. Бюро медико-социальной экспертизы обязано в течение 30 дней организовать осмотр больного дома и принять решение.

5. Получение справки об инвалидности. После экспертизы специалисты решают, стоит ли присваивать больному группу. Если ответ «да», человек получает справку об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации.

6. Назначение пенсии и льгот. С полученной справкой можно оформить пенсию по инвалидности (через СФР или «Госуслуги») и социальные льготы.